В Краснодаре пройдут скачки на Кубок губернатора

На дистанции от 1 тыс. до 2,4 тыс. м 12 августа будут состязаться лучшие лошади России чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород.

Победитель получит 3 млн рублей.

В этот день также разыграют приз атамана Кубанского казачьего войска и приз Законодательного собрания Краснодарского края. В седьмой раз пройдут соревнования на два приза губернатора – «Краса Кубани» и «Надежда Кубани».

Перед центральным входом на трибуну гостей встретит дефиле конной группы конно-спортивного комплекса Краснодарского ипподрома.

С праздничной программой перед зрителями выступят творческие коллективы Кубани, почетный караул Кубанского казачьего войска покажет народные казачьи игры, состоится выступление «Конного театра» Краснодарского ипподрома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник