В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе среди бойцов ФСБ

В городе 15 августа открылся чемпионат органов безопасности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Участников ждут испытания, среди которых кросс и стрельба по мишеням с разных дистанций. Им предстоит вести огонь из пистолетов и автоматов. Состязания пройдут как в командном, так и в личном зачете.

Стрельбы у силовиков начнутся утром 16 августа, соревнования продлятся три дня. Бойцы, которые покажут лучшие результаты, войдут в сборную двух округов и выступят на всероссийском первенстве среди сотрудников органов безопасности.

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