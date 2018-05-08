В Краснодаре пройдут вечера балета «Легендарные хореографы ХХ века»

08 мая в 16:47
Мероприятия состоятся 11 и 12 июня в Музыкальном театре.
«Легендарные хореографы ХХ века» — новый проект балетмейстера Юрия Григоровича.
В программе — собрание фрагментов балетных спектаклей великих балетмейстеров прошлого столетия: «Гаянэ» Арама Хачатуряна, «Пламя Парижа» Бориса Асафьева, «Лауренсия» Александра Крейна, «Паганини» Сергея Рахманинова и «Вальпургиева ночь» Шарля Франсуа Гуно, сообщает пресс-служба ТО «Премьера».
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