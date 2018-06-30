В Краснодаре пройдут всероссийские соревнования по прыжкам на батуте

Турнир состоится с 4 по 6 июля во дворце спорта «Олимп».

Участие в нем примут 500 спортсменов из 16 регионов России.

В составе команды Краснодарского края будут выступать победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Среди них — победитель Кубка России Сергей Немежан, чемпион Европы Александр Лисицын, серебряные призеры чемпионата России Евгения Шаронова и Анастасия Попова, бронзовый призер первенства Европы Роман Неудачин.

Судить соревнования, по данным регионального минспорта, будет судья всероссийской и международной категории, олимпийская чемпионка Ирина Караваева.

Состязания по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе памяти Героя Советского Союза, летчицы Евдокии Носаль проводятся с 1980 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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