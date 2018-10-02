В Краснодаре пройдут выставки «Провинциальные истории» и «Кино. Театр»

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко с 5 по 28 октября представят работы художника Валерия Архипова.

«Провинциальные истории» — серия графических работ, которая рассказывает о жизни и быте маленьких русских городов.

На выставке «Кино. Театр» покажут эскизы к кинофильму «Сказка о царе Салтане», опере Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Чайке» Антона Чехова, «Маскараду» Михаила Лермонтова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Валерий Архипов — заслуженный художник РФ, декан и преподаватель живописи художественного факультета ВГИКа. Его работы хранятся в российских и зарубежных музейных собраниях, в том числе в Государственном музее А.С. Пушкина, Музее истории Москвы. Большая часть творческой деятельности Архипова была связана кинематографом. Он работал художником-постановщиком, участвовал в создании более 30 фильмов.

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