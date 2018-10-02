В Краснодаре прокуратура начала проверку после распыления перцового газа в школе №35

Инцидент произошел 2 октября.

Предварительно установили, что газ распылил один из учащихся в помещении первого этажа школы. Его личность сейчас устанавливают правоохранительные органы. Учеников и учителей эвакуировали. Госпитализировали 18 детей с жалобами на першение в горле. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки прокуратура даст оценку полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 октября около 11:00 в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Эвакуировали около 800 человек. Уроки в школе отменили. После распыления баллончика в школе Краснодара в больницу отправили 18 человек.

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