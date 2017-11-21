В Краснодаре прокуратура обнаружила 21 бесхозную ливневку на берегу реки Кубань

В ноябре суд вынес решение о постановке коммуникаций на учет.

Прокуратура Краснодара проверила, как используются и содержатся сети ливневой канализации. Установили, что на территории города имеется 21 выпуск ливневой канализации в реку Кубань. При этом пользователь объектов не определен, сети не признаны бесхозяйными и не включены в реестр муниципальной собственности Краснодара. Отсутствие собственника привело к ненадлежащему обслуживанию сетей, что может грозить подтоплениями во время дождя.

Прокурор обратился с иском в суд к администрации города с требованием поставить ливневки на учет как бесхозяйное имущество. Первомайский районный суд и судебная коллегия по административным делам краевого суда требования прокурора удовлетворили, ответчика обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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