В Краснодаре прокуратура попросила до шести лет фигурантам дела о долгострое на улице Димитрова

В краевой столице идет судебный процесс над руководством строительной компании, которая обманула 60 дольщиков более чем на 100 млн рублей. В сентябре в Октябрьском районном суде состоялись прения сторон.

По версии государственного обвинения, с 2011 по 2014 год при заключении с гражданами договоров участия в долевом строительстве и купли-продажи векселей учредитель ООО «Жилсервис» и шесть директоров этой организации не сообщали дольщикам о том, что право собственности на квартиры уже принадлежит инвестору — «УК ПИФ КапиталЪ». От мошеннических действий пострадало более 60 дольщиков, ущерб составил более 100 млн рублей.

Привлеченные у дольщиков деньги компания использовала не по целевому назначению. В итоге строительство жилого многоквартирного дома в Краснодаре на улице Димитрова, 3/1 завершила другая строительная организация во втором квартале 2016 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении учредителя компании и шести директоров возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Государственный обвинитель в прениях с учетом роли каждого соучастника преступления и размера причиненного ими материального ущерба гражданам предложил суду назначить учредителю ООО «Жилсервис» и пяти директорам наказание в виде реального лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в доход государства.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в отношении гендиректора ООО «Жилсервис», строившего проблемный дом на Димитрова, возбудили уголовное дело. В результате совместных действий прокуратуры и исполнительной власти было завершено возведение многоквартирных жилых домов на улицах Селезнева, 4/9 и Димитрова, 3/1. В июле 2017 года уголовное дело направили в суд.

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