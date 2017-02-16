В Краснодаре прокуратура проверит деятельность застройщика горевшего самостроя

В Краснодаре 16 февраля прокуратура приступила к проверке деятельности бизнесмена, построившего многоквартирный самострой на улице Прокофьева, 3, в котором произошел крупный пожар.

«Застройщика Михаила Овчинникова нашли. Его вызвали на беседу. Его действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Также будут изучены соответствующие документы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

По данным ведомства, горевший шестиэтажный дом на улице Прокофьева, 3 построен с грубыми нарушениями законодательства. В частности, застройщик согласовал проект двухэтажного дома, но вместо этого самовольно возвел шестиэтажное здание с мансардой, продал в ней квартиры, которые были узаконены покупателями через суд в 2010 году.

Жильцы дома неоднократно писали жалобы в администрацию города, в контролирующие органы, требуя решить проблемы с отоплением, канализацией, водоснабжением. В 2014 году Прикубанский районный суд Краснодара обязал Михаила Овчинникова устранить допущенные при строительстве нарушения.

Здание на улице Прокофьева, 3 построено в 2010 году, в нем находятся 149 квартир. В доме нет центрального отопления, теплоснабжение осуществлялось от пристроенной к нему котельной, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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