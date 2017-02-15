В Краснодаре прокуратура проверит работу дорожных служб во время снегопада

В Краснодаре прокуратура проведет проверку работы коммунальных служб из-за заторов на дрогах после снегопада, который прошел в ночь на 15 февраля.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

По его словам, в ходе проверки будет оценена загруженность коммунальных служб в этот день. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром 15 февраля раскритиковал работу коммунальных служб за отсутствие снегоуборочной техники на дорогах.

Позже в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в ночь на 15 февраля в расчистке улиц от снега и посыпке проезжей части песчано-соляной смесью задействовали 49 единиц техники.

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