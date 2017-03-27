В Краснодаре прокуратура запретила учреждению покупать семь Skoda Rapid

В Краснодаре в марте после проверки прокуратуры отменили госзакупку автомобилей на 5,7 млн рублей.

Во время проверки прокуратура установила, что федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» разместило документы для проведения электронных аукционов на поставку семи автомобилей Skoda Rapid с ценой контрактов более 5,7 млн рублей. При этом описание машин было составлено под конкретный товар, без указания на возможность предоставления его эквивалента.

В частности, каждый автомобиль должен был иметь комплектацию «люкс», иметь электронную систему курсовой устойчивости, задние датчики парковки, противотуманные фары со светодиодными ходовыми огнями, многофункциональный дисплей, литые колесные диски, автомагнитолу с определенными функциями, климат-контроль и другие опции, не влияющие на ходовые характеристики автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При этом у организации постоянно возникали задолженности перед поставщиками товаров, работ и услуг. Прокуратура Западного округа Краснодара объявила исполняющему обязанности руководителя учреждения предостережение, после чего закупку машин отменили.

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