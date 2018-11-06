В Краснодаре промышленное производство выросло на 16%

Объем отгруженной промышленной продукции в январе-сентябре этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 126,4 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям вырос по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 29,5% и составил 58,9 млрд рублей.

Предприятия, занятые обеспечением электроэнергией, газом и паром, отгрузили продукцию на сумму 62,5 млрд рублей. Это выше уровня соответствующего периода 2017-го на 3,7 млрд рублей.

Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ведущие деятельность по ликвидации загрязнений, отгрузили 4,6 млрд рублей. Это выше уровня девяти месяцев 2017 года на 34,2%.

Добыча полезных ископаемых упала до 282,9 млн рублей. По данным администрации города, снижение связано с прекращением работы карьера по добыче песка и гравия, сообщает РБК Краснодар.

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