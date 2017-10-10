В Краснодаре прооперировали защитника ФК «Кубань» Игоря Пономарева

Спортсмен получил травму мениска правого коленного сустава в матче 11-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг» против «Черноморца».

Операция прошла в одной из ведущих специализированных клиник города в плановом режиме.

«Сейчас наша задача — уделить максимальное внимание реабилитационному периоду. Срок восстановления в подобных случаях может составлять от четырех до шести недель», — сказал руководитель медицинской службы ФК «Кубань» Александр Линский.

Он добавил, что футболист чувствует себя хорошо, ему даже не потребовалось оставаться в стационаре, сообщает пресс-служба клуба.

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