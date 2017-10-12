В Краснодаре пропал 26-летний Данил Константинов

Он вышел из дома вечером 10 октября и не вернулся.

О пропаже сообщила жена Данила Константинова. Она рассказала, что ее муж выехал из дома на улице Кубанской на машине — серебристом Hyundai Solaris. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего — 186 см, телосложение среднее, карие глаза, темные волосы. На правой груди — татуировка голова льва с короной. Данил Константинов был одет в черные джинсы, черные кроссовки, темную майку и спортивную серую куртку. С собой у него были документы, ключи от дома, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте»..

«Устанавливается местонахождение пропавшего. Проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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