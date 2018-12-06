В Краснодаре пропал десятилетний мальчик

Полиция разыскивает Никиту Михайченко, который 6 декабря в 11:15 ушел из школы № 26 и до сих пор не вышел на связь.

Приметы мальчика: славянской внешности, на вид десять лет, рост 145 см, светлые короткие волосы.

Был одет в синюю шапку, куртку-пуховик горчичного цвета, черные джинсы, темно-синие кеды с белыми шнурками и белой подошвой. С собой у него был красный рюкзак, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении школьника, просят звонить по телефонам: 8(861) 268-40-45 или 102.

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