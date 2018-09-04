В Краснодаре пропал девятилетний мальчик

В краевой столице 3 сентября пропал Вадим Бондаренко.

В дежурную часть УМВД России по Краснодару 4 сентября около 20:30 позвонила местная жительница и рассказала о том, что ее сын 3 сентября около 7:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудниками полиции организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

На вид мальчику 10-11 лет, рост около 147-150 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза голубые, славянской внешности. Был одет в голубые шорты, голубую борцовку, голубые кроссовки с оранжевыми вставками, при себе имел темно-зеленый с черным рюкзак с символикой ФК «Краснодар».

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Вадима Бондаренко, просят звонить по телефонам: 02, 231-70-71, 237-57-08 или 8-918-666-07-65.

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