Житель краевого центра уехал на встречу со своим знакомым, после этого его никто не видел.

В полицию 21 декабря обратилась жена 36-летнего Сергея Гливанского с заявлением о его пропаже. Женщина рассказала, что 20 декабря он выехал из дома на улице 70-летия Октября на белом Mercedes-Benz Е и отправился на встречу со своим знакомым в сторону улицы Гаражной. После встречи Гливанский уехал, больше его никто не видел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В день исчезновения мужчина был одет в клетчатые брюки, коричневую болоньевую куртку, рубашку персикового цвета и коричневую кофту.

По факту исчезновения следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СКР начал доследственную проверку. Следователи устанавливают места нахождения пропавшего, а также обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Сергея Гливанского, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (861) 224-90-21 или 02.

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