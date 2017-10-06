В Краснодаре пропал пенсионер в синих кроссовках

Полиция разыскивает 64-летнего Михаила Владимировича Мануйлова, пропавшего без вести.

Мужчина 4 августа вышел из дома на 2-м проезде Толбухина и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На вид Михаилу Мануйлову 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы прямые короткие русые с проседью, серые глаза. Пропавший был одет в синюю джинсовую рубашку, синие брюки и синие кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обращаться в отдел полиции УМВД России по Краснодару на Гагарина, 103 или по телефонам: 8(861) 226-52-22, 8(861) 226-43-91.

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