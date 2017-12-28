В Краснодаре пропала 33-летняя женщина

Полиция объявила в розыск Юлию Сверкунову.

Женщина 18 октября 2016 года ушла с Привокзальной площади в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид ей около 30 лет, телосложение плотное, рост 165-170 см. Лицо овальное, бледное, тип лица европейский, лоб средний, прямой, глаза голубые, нос прямой, волосы темно-русые, крашеные, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Юлии Сверкуновой, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 255-78-88, 8 (965) 461-89-64, 8 (918) 608-19-58 или 02.

Вернуться на ленту

Источник