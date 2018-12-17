В Краснодаре пропала девушка с татуировкой дракона

Анна Шульженко 8 декабря ушла из дома на улице Благоева и не вернулась.
Разыскивается без вести пропавшая Анна Владимировна Шульженко 1992 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Приметы: славянская внешность, на вид 20-25 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, волосы черные.
На девушке были черный брюки, майка, бирюзовая кофта, черные сапоги.
Особые приметы — татуировка на пояснице в виде дракона.
В случае получения информации о местонахождении пропавшей следует обратиться в отдел полиции Карасунского округа и по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.
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