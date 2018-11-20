В Краснодаре пропали трое подростков

Школьники 19 ноября ушли в неизвестном направлении.
В соцсетях сообщили, что утром 19 ноября автобус привез воспитанников детского дома из Юбилейного микрорайона в школу № 29 на улицу Рылеева. Двое 14-летних мальчиков и девочка не пришли на занятия.
«Для поиска детей создали специальные поисковые группы. Все наружные службы краснодарской полиции ориентированы на выявление подростков на улице. Также информация направлена в отделы полиции городов, куда возможно отправились подростки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
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