В Краснодаре пропавшего подростка нашли в подъезде дома

Полицейские в течение суток разыскали 14-летнего школьника.

Вечером в дежурную часть УМВД России по Краснодару позвонил мужчина и рассказал, что его 14-летний брат ушел утром из дома и до настоящего времени не вернулся. Из числа сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю, оперативников краснодарской полиции, а также городской администрации были сформированы поисковые группы.

Для установления возможных очевидцев происшествия и информации, представляющей оперативный интерес, полицейские провели поквартирный обход, обследовали близлежащие стройки. В результате полицейские обнаружили пропавшего подростка утром в подъезде многоквартирного дома недалеко от школы, где он учится.

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним беседу и передали его родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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