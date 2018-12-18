В Краснодаре пропавших людей будут помогать разыскивать таксисты

Сервис «Яндекс.Такси» начал сотрудничать с волонтерским поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

Чтобы таксисты могли помочь с поиском пропавших людей, компания «Яндекс» доработала приложение «Таксометр», в котором водители принимают заказы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Таксисты будут получать сообщения о людях, которых «Лиза Алерт» ищет в их городе. В приложении появилась кнопка «Ориентировка». Нажав на нее, можно увидеть фотографию исчезнувшего человека, его особые приметы, примерное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с волонтерами. Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро позвонить в поисковый отряд.

В 2017 году отряду «Лиза Алерт» удалось найти живыми 256 человек, потерявшихся в Краснодаре.

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