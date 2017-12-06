В Краснодаре пропавших школьниц ночью нашли у торгового центра

В Краснодаре 5 декабря в полицию сообщили об исчезновении двух девочек девяти и 11 лет.

«Около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что в 16:40 две девочки девяти и 11 лет, которые живут на улице 40 лет Победы недалеко друг от друга, вместе вышли из дома и не вернулись. Правоохранители обследовали прилегающую территорию. Через час несовершеннолетних нашли возле торгового центра, расположенного на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Школьницы рассказали полицейским, что просто гуляли. На учете девочки не состоят. С ними и их родителями провели профилактические беседы.

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