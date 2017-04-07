В Краснодаре прорвало канализационную трубу в микрорайоне Гидростроителей

В Краснодаре 7 апреля ведутся ремонтные работы на канализационной насосной станции в микрорайоне Гидростроителей.

Ремонтом занимается ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (КЭСК).

«Специалисты устраняют порыв канализационной трубы диаметром 254 мм. В работах задействовано несколько единиц техники и ремонтная бригада КЭСК. Работы планируют закончить к 19:00 7 апреля», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

В связи с проведением работ ограничена подача горячей и холодной воды жителям улиц Валерия Гассия, Писателя Знаменского, Кружевной и Артезианской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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