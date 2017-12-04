В Краснодаре прорыв на теплотрассе оставил без отопления более 26 тыс. человек

Авария произошла 4 декабря на Адыгейской набережной.

«Общее количество жителей Краснодара, оставшихся без теплоснабжения, — более 26 тыс. человек», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подача теплоснабжения были приостановлена на улицах Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской, Ленина. Под отключение попало 90 многоквартирных жилых домов, а также социально значимые объекты.

Работы по ликвидации аварии выполняют бригады АО «Краснодартеплосеть»: 20 человек и пять единиц техники.

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