В Краснодаре прошел автопробег ко Дню памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв автомобильных аварий отмечается в третье воскресенье ноября.

Госавтоинспекция Краснодара 18 ноября организовала автопробег с участием искореженных машин, побывавших в авариях. В коллоне присутствовали машины экстренных служб, которые выезжают на место аварии вместе с ДПС. На поврежденных автомобилях указывали причину ДТП.

«В прошлом году на дорогах Кубани погибли 1 тыс. 45 человек, 37 из них были детьми! Спасибо всем, кто сегодня пришел на мероприятие! Студентам, автодружинникам, общественникам и просто всем неравнодушным! Пожалуйста, оставайтесь живыми! Не рискуйте, не нарушайте ПДД!» — сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Кубани.

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Прямо сейчас в Краснодаре проходит автопробег в День памяти жертв ДТП. Это передвижная инсталляция искореженных автомобилей после столкновений. В коллоне присутствуют также автомобили экстренных служб, которые выезжают на место аварии вместе с ДПС. На каждом поврежденном автомобиле указана причина ДТП. Будьте внимательнее на дороге и соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите свою жизнь и жизни других участников ДД. #ГосавтоинспекцияКубани #акция #мероприятие #ГАИ #ГИБДД #безопасностьнадороге #соблюдайтеПДД #ПДД #БДД

Публикация от Госавтоинспекция Кубани (@propaganda123region) 18 Ноя 2018 в 2:26 PST

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