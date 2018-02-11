В Краснодаре прошел баскетбольный «Матч друзей» с участием политиков и прессы

В «Баскет-холле» 10 февраля команда «Друзей РФБ» обыграла «Друзей Локо» со счетом 91:81.

Товарищеский матч был посвящен «Финалу четырех» Кубка России.

В стартовой пятерке «красных» «Друзей Локо» вышли Андрей Ведищев, Алексей Саврасенко, Игорь Куделин, Виктор Мелешенко и Артем Комаров. У «синих» на паркете с первых минут появились Сергей Быков, Никита Моргунов, Сергей Иванов, Валентин Кубраков и Иван Шулименко. Со скамейки в игру входили представители администрации края, бизнесмены и журналисты.

Встреча состояла из четырех десятиминуток. Матч закончился со счетом 91:81 в пользу «Друзей РФБ».

Самым результативным игроком встречи стал ветеран ПБК «Локомотив-Кубань» Валентин Кубраков, набравший 25 очков. Президент клуба Андрей Ведищев отметился 15 очками, сообщает пресс-служба «Локомотива-Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проходят матчи «Финала четырех» 17-го Кубка России по баскетболу. Полуфинальные встречи «Локомотив-Кубань» — «Новосибирск» и «Нижний Новгород» — «Иркут» прошли 9 февраля, 11 февраля в финале «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом».

Вернуться на ленту

Источник