В Краснодаре прошел чемпионат края по танцам

Первенство Краснодарского края прошло в «Баскет-Холле», в нем участвовали 477 пар.

Соревнования длились с утра до вечера и представляли собой танцевальный марафон. В программу соревнований у детей, юниоров и взрослых вошло по десять танцев. Один и тот же танец спортсмены могли показать публике трижды. У опытных участников есть свои секреты, как справляться со столь большой нагрузкой.

«Стабильные тренировки, постоянная практика, прогоны. Усиленная подготовка. Я думаю, что профессиональному спортсмену это выдержать очень легко», — поделилась чемпионка Краснодарского края по танцевальному спорту Анна Максимова.

Краснодарцы Анна Максимова и Артем Горюнов стали чемпионами края в латиноамериканской программе. В борьбе за победу они опередили Андрея Пономарева и Евгению Сороковикову. Третьи — Артем Балаян и Наталья Скворцова. Для них это был дебютный совместный краевой старт, а также первый турнир в новом сезоне после месячного перерыва.

«Стресс какой-то есть небольшой после большого перерыва. Для меня это был приличный перерыв. Для кого-то, может быть, это немного. Может, просто в силу того, что нет опыта. Так все хорошо», — сказал бронзовый призер чемпионата Краснодарского края по танцевальному спорту Артем Балаян.

Лучшими в европейской программе стали также хозяева турнира Алина Пахомова и Кирилл Левченко. В дисциплине «двоеборье» не было равных краснодарцам Алексею Стадникову и Арине Горбушиной. Победители и призеры краевых стартов представят Кубань на чемпионате России. Он пройдет в конце марта в подмосковном городе Красногорск.