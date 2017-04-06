В Краснодаре прошел чемпионат войск Национальной гвардии России

В Краснодаре в апреле впервые в истории города состоялся чемпионат войск Национальной гвардии России.

На татами дворца спорта «Олимп» соревновались 84 спортсмена из 12 команд. Поединки прошли в семи весовых категориях.

«Сегодня я боролся с двумя соперниками, оба призеры чемпионата России по дзюдо. Я сам чемпион России, а они призеры. Мы неоднократно встречались. Достаточно серьезный уровень у ребят здесь», — рассказал победитель турнира Денис Лаврентьев.

«Эмоции я выплеснул. Соперник — действующий чемпион России, неслабый. И до этого тоже схватка была сильная. Я выложился, рад своей победе», — поделился победитель турнира Асхаб Костоев.

Больше всего золота — три награды — завоевали уральцы. Всего в их копилке четыре медали. Столько же и у Приволжского округа. Пять наград — в активе команды Центрального и Северо-Кавказского округов. Причем все медали, три серебра и две бронзы, заслуга кубанских спортсменов.

«Кубань славна двумя олимпийскими чемпионами по дзюдо. Я думаю, это является основным, почему такое крупное мероприятие нацгвардии по дзюдо проводят в Краснодарском крае. Уровень тренерского состава, уровень судейства, уровень спортсменов достаточны высоки. Есть возможность на соревнованиях поднять свой уровень», — отметила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Лучшие спортсмены вошли в сборную, которая примет участие в командной встрече с дзюдоистами Краснодарского края. Ее победитель впервые получит Кубок директора Росгвардии и Кубок губернатора Краснодарского края, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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