В Краснодаре прошел четвертый тур открытого первенства города по футболу

В соревнованиях участвуют около 50 детских команд. Возраст футболистов — от шести до 14 лет.

Все они — воспитанники частных футбольных школ. Этот турнир проводится впервые, пока организаторы находятся в начале пути. С экипировкой и футбольным инвентарем у игроков все в порядке, а вот с набором судей есть проблемы: тренерам приходится пробовать себя в новых амплуа.

«Сначала было, честно скажу, сложно. Моментами тренеры кричат и говорят, что мы где-то не усмотрели, не уследили. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Сейчас уже с каждым днем турнира я набираюсь опыта», — поделился тренер ФК «Чемпион» Андрей Топчу.

В соревнованиях среди самых старших и опытных участвует 14 городских школ. Сильнейшие среди них — команды «Чемпион» и «Лига юных талантов». Именно их противостояние стало центральным поединком четвертого тура. Коллективы провели на поле положенные по регламенту 70 минут в равной упорной борьбе. Большинство зрителей болели за «Чемпионов», но поддержка не помогла им одержать победу: единственный гол в первом тайме забил нападающий «Лиги юных талантов» Тамерлан Дзасохов.

«Я вообще играю сейчас в «Кубани», меня Евгений Евгеньевич, тренер «Лиги», позвал поиграть. И я согласился, начал играть», — сказал игрок ФК «Лига юных талантов» Тамерлан Дзасохов.

Краснодарское первенство уже в конце мая уйдет на каникулы. Командам осталось провести два тура. Возобновятся соревнования в середине августа, а завершатся в конце сентября. По их итогам определятся победители в четырех возрастных группах, а также абсолютный чемпион среди всех частных футбольных школ.

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