В Краснодаре прошел экофестиваль #ВместеЯрче

Краснодарский край 15 сентября в третий раз присоединился к всероссийскому фестивалю энергосбережения.

Представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса рассказали и показали жителям Кубани способы экономии природных ресурсов. На Театральной площади Краснодара представили глобальные научные проекты и новейшие разработки.

«Каждый из нас, как человек, живущий на Земле, должен понимать, что природные богатства не безграничны. Мы должны обеспечивать сохранность тех ресурсов, что имеем», — сказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Святослав Удинцев.

Для детей оборудовали мини-мастерскую. Мальчики и девочки перекраивали джинсовую одежду и бельевые веревки. Их легко превратить, к примеру, в экосумку для покупок, которая заменит полиэтиленовые пакеты.

«Джинсы — очень прочный и долговечный материал. Его можно использовать другим способом. Мы с детьми делали украшения для сумок. Из остатков джинсовой ткани можно сплести экопанно», — сообщила участница фестиваля #ВместеЯрче Нина Мхитарова.

Фестиваль открыли экологическим автопробегом. В колонне были электромобили и гироскутеры. Жители Краснодара могли сдать опасные отходы: ртутные градусники и лампы, батарейки, просроченные лекарства и другой мусор, который требует особой утилизации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общегородской субботник и фестиваль энергосбережения пройдут в Краснодаре.

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