В Краснодаре прошел ежегодный забег на 5 тыс. метров

Забег «5 тыс. метров с "Высшей Лигой"» состоялся 22 апреля.

Участникам предложили две дистанции: традиционную — 5 тыс. метров и «Детскую милю» — 1 тыс. 600 м. Маршрут пролегал по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного Собрания края и обратно.

Обладателей главных трофеев — денежных сертификатов — определили в абсолютном первенстве. Медалями отметили победителей и призеров в четырех возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Все участники получили возможность узнать точное время прохождения дистанции. Результат должен прийти на мобильный телефон в формате смс.

Забег прошел в Краснодаре в 14-й раз.

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

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