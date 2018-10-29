В Краснодаре прошел фестиваль артистического фехтования и боевого танца

Турнир «Эфес Кубани» состоялся 28 октября на Пушкинской площади.

Поединки участников — не борьба, а зрелищное выступление с продуманным сценарием и музыкальным сопровождением.

«Событийный туризм в современном Краснодаре является одним из основных направлений наряду с культурно-познавательным и деловым туризмом. Он привлекает большое количество жителей города и гостей. И конечно, позволяет интересно провести выходные», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Кроме эффектных сражений на саблях, гостям фестиваля показали оружие эпохи Средневековья. Любой желающий мог примерить доспехи рыцарей и сделать фото на память.

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