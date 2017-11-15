В Краснодаре прошел фестиваль единоборств

Событие приурочили ко дню рождения спортивной школы № 6. В программе четыре вида спорта: бокс, карате, киокусинкай, тайский бокс и тхэквондо.

Бились здесь не за медали, выступления были показательными — каждый боец провел по одному поединку. Во дворце спорта «Спартак» собралось 64 спортсмена. Одна команда — ученики краснодарской школы, другая — представители Майкопа, Ростова-на-Дону и ДНР.

«Эти соревнования, на мой взгляд, лучше, чем чемпионат края, например. Тут организация, атмосфера хорошая. Эти бои нужны, чтобы дети смотрели и видели, к чему эта школа приводит», — сказал ученик спортивной школы № 6 Андрей Расихин.

Школе всего один год, но за это время ее воспитанники добились неплохих результатов. Трижды стали призерами первенства Европы по киокусинкай и выиграли первенство России по тайскому боксу. А Анатолий Григорян стал первым за последние 15 лет краснодарцем, который смог завоевать бронзу чемпионата России по боксу. В этом турнире он участия не принимал, но посмотреть было на кого. Например, за экс-чемпиона первенства Европы по тайскому боксу Андрея Школина болел весь зал.

«Я не ожидал, что будет столько зрителей, и мне очень приятно, что за меня болела не только моя команда, но и другие клубы. В общем, мне понравилось», — поделился ученик спортивной школы № 6 Андрей Школин.

Школин своих болельщиков порадовал и уверенно победил. Турнир для учеников краснодарской школы единоборств вообще сложился удачно. Во всех четырех видах спорта ее представители завоевали первое общекомандное место.

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