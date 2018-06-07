В Краснодаре прошел финал баскетбольного турнира «Локостарт»

В заключительном этапе сезона приняли участие более 400 ребят из 12 школ города.

На протяжении всего сезона ученики первых-четвертых классов тренировались на базах своих школ, осваивая элементы дриблинга, броска и правильного перемещения и взаимодействия на площадке. В малом финале турнира приняли участие 12 команд, которые были разбиты на три группы.

В качестве арбитров выступили центровой основной команды «Локомотив-Кубань» Брайан Квале и генеральный менеджер клуба Алексей Саврасенко.

В группе А золотые медали в обеих возрастных категориях достались команде школы № 99. В группе В победили ученики школы № 30 (у младших) и № 48 (среди старших). Младшими чемпионами группы С стали ребята из школы № 99.

Среди старших юношей был разыгран Суперкубок, в котором приняли участие по одной команде из каждой группы. Победа досталась школе № 30, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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