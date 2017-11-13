В Краснодаре прошел финал Губернаторской молодежной Лиги КВН

В конкурсе, который проходил в центральном концертном зале краевого центра, приняли участие около 1 тыс. человек.

За звание лучших боролись семь претендентов: краснодарские команды «Квартет четырех», «Сборная института культуры» и «Мята», а также «Туапсе тоже курорт», «Молодая сборная Геленджика», «Рандеву» из Армавира и «Городище Новокубанск».

Финалисты соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Конкурс одной песни». В итоге жюри присудило победу команде «Туапсе тоже курорт», на втором месте оказалась «Сборная института культуры», третьим стал «Квартет четырех».

В сезоне 2017 года в Губернаторской молодежной Лиги КВН всего приняли участие более 30 команд из муниципальных образований края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник