В Краснодаре прошел финал летней Спартакиады учащихся по борьбе

Всероссийский юношеский турнир прошел в «Ледовом дворце» и длился три дня. На татами вышли 200 юниоров из 37 регионов страны.

Для многих эти соревнования — пока главные в жизни.

«Очень довольна. Еще не удавалось выезжать на такой турнир. Вот в первый раз возраст подошел такой», — рассказала победительница турнира Екатерина Михайлова.

Достойно выступили на турнире краевые спортсмены. На счету кубанской команды две золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

«Хотелось бы, конечно, выйти в финал, побороться. Не хватило немножко. Не собрался, не подготовился. За третье место тоже неслабый соперник был — получилось у него выиграть», — поделился бронзовый призер турнира Михаил Мордик.

Кубанцы в итоге набрали 129 очков и стали вторыми в общекомандном зачете. Лучшими стали москвичи. У них четыре золота, шесть серебряных, три бронзовые награды и 155 баллов. Третье место — у борцов из Санкт-Петербурга.

«Престижность этого турнира всегда высока, так как это один из самых главных стартов для юных атлетов. И его уровень с каждым годом, конечно, повышается», — отметил начальник отдела организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Мокрянский.

Турнир был организован министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Вольная борьба — одна из 44 дисциплин Спартакиады. В этом году Кубань принимает 15 финалов этих всероссийских соревнований. Ближайшие — по пулевой стрельбе и баскетболу. Их примет Краснодар. Старт назначен на 18 июля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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