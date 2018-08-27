В Краснодаре прошел финал международного турнира «Путь чемпионов»

В главном бою вечера в весе до 63 кг встретились узбекский спортсмен Дилшод Наимов и краснодарец Гога Шаматава. Для бойца MMA поединок в профессиональном боксе был дебютным.

«Мы просто уделили больше моментов работе в стойке на руках и спаррингам. Особой разницы нет, мы убрали борьбу и кикбоксинг. Конечно, будем ожидать победы, мы упорно готовились. Посмотрим, как ляжет карта. Будем работать только на победу», — сказал участник турнира «Путь чемпионов» Гога Шаматава.

Помогла поддержка зрителей. Их было свыше 800 человек. По итогам четырех раундов победа по очкам досталась Шаматаве.

«Такая была тактическая борьба. Может быть, не очень зрелищный бой, но внутреннее напряжение ощущалось. Со стороны Шаматавы было больше атакующих действий. Он вел весь бой. Где-то осторожно дрался. Потому что этот вид бокса для него новый. Это был дебют», — отметил рефери Ираклий Малазония.

Также в этот день в своих весовых категориях за титул боролись четыре краснодарских спортсмена. Андрей Федорцов одолел Мурата Рабаданова. В весе до 69 кг Владимир Палазян успешно провел бой с Рустамом Кумыковым. Александр Елизаров не дал победить Валерию Васильченко. В весе до 91 кг Александр Караказян оказался сильнее Азамата Башкаева.

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