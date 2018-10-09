В Краснодаре прошел финальный этап турнира «Легенды Кубани»

Семь победителей своих зон и команда-хозяйка были разделены на две группы.

В группе «А» играли коллективы из Майкопа, Армавира, Каневского района и команда «Урожай-2006». В стартовой встрече «желто-зеленые» сошлись со станичными футболистами. Первый тайм завершился без голов. Во втором каневчане усилиями Кирилла Дьяконенко вышли вперед. Однако краснодарцы нашли в себе силы восстановить равновесие. Всеволод Гвоздев забил и принес своей команде одно очко.

«Я недоволен, мы мало забивали. Реализащия плохая», — рассказал игрок команды «Урожай-2006» Всеволод Гвоздев.

Во второй встрече краснодарцы играли с армавирцами. Первый тайм безголевой — 0:0. После перерыва «желто-зеленые» дважды были точны. Егор Пенкин и Владислав Рябченко — авторы мячей. Армавирцы ответили голом с пенальти, но в итоге «желто-зеленые» праздновали победу — 2:1. После двух матчей у Майкопа и Краснодара было по четыре очка. В очной встрече лидеров «Урожай-2006» уверенно выиграл 5:0 и вышел в финал.

«Кажется, у нас получилось все, что мы можем. Мы забили пять голов, не пропустили ни одного», — отметил игрок команды «Урожай-2006» Ефрем Гордиенко.

В группе «Б» первое место досталось сочинской команде «Интер». Три победы из трех в матчах дало право сыграть за золото турнира «Легенды Кубани».

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