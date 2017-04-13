В Краснодаре прошел форум о проблемах детей с сахарным диабетом

13 апреля в 20:49

В Краснодаре 13 апреля прошел всероссийский форум по улучшению качества жизни детей с сахарным диабетом.

Новая детская больница с эндокринологическим отделением может появиться в Краснодарском крае. Регион попал в федеральную программу по строительству медучреждений. Об этом объявили на форуме, который организовал ОНФ.

Мероприятие собрало около 150 человек: врачей, учителей и родителей. Говорили о том, как улучшить жизнь детей, больных сахарным диабетом. Все желающие могли рассказать о проблемах своих детей и получить консультацию специалистов. Особое внимание уделили подготовке учителей.

«Они не могут оказать психологическую помощь детям, их родителям. И даже не могут отреагировать, если вдруг произойдет сбой и ребенок попадет, например, в кому. Иногда педагоги считают, что этим детям не надо заниматься физкультурой. На самом деле им очень полезна физкультура, потому что она снижает сахар в крови», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Костенко.

Сейчас в крае больше 1,3 тыс. детей болеют сахарным диабетом. За последние десять лет эта цифра выросла в два раза.

«Буквально за 13 дней этого месяца в детскую краевую больницу обратились уже десять детей с выявленным впервые сахарным диабетом. На сегодняшний день трое находятся в реанимации», — рассказала главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.

Ни один ребенок не остается без помощи врачей. Лекарства и специальные приборы закупаются за счет федерального и краевого бюджетов.

«В прошлом году на эти цели было израсходовано более 49 млн рублей. В 2017 году предусмотрено уже более 60 млн рублей. Эти средства позволят нам обеспечить всех нуждающихся детей инсулином и средствами самоконтроля», — отметила начальник управления министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Гольберг.

По итогам форума также будет выработан единый порядок предоставления лекарств детям, страдающим диабетом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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