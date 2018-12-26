Он собрал 70 артистов. Конкурс «Мы есть у тебя, Россия» проходит на Кубани уже больше десяти лет.

Поэты, музыканты, ансамбли, художники и мастера прикладного творчества сначала проходили отбор в своих муниципалитетах, а затем лучшие из них приехали в Краснодар. Фестиваль настолько популярен, что каждый год список артистов становится больше. В этом году в отборочных этапах приняли участие больше 1 тыс. человек. Среди них были народные хоры ветеранов из Гулькевичского и Кореновского районов, творчество которых в крае хорошо знают и любят.

«Основная задача состоит в том, чтобы предоставить людям с ограниченными возможностями возможность заниматься творчеством и демонстрировать его на краевой сцене в камерной, домашней обстановке», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

«Я с 1979 года занимаюсь прикладным искусством, вяжу. У меня восемь персональных выставок. Спасибо за поддержку, это наша отдушина», — рассказала участница фестиваля «Мы есть у тебя, Россия» Любовь Кузьменко.

Проведение гала-концерта специально приурочили к Новому году, чтобы вручение дипломов и подарков стало финалом уходящего 2018-го, и кубанцы встретили праздник с хорошим настроением.

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