В Краснодаре прошел концерт Карла Фриерсона и Грегга Кофи Брауна

Браун исполнил на сцене хиты, которые записывал вместе со Стингом, Билли Кобэмом, Стэнли Джорданом, и спел авторские песни из репертуара всемирно известной африканской группы из Ганны — в коллективе он выступал больше 20 лет.

Карл Фриерсон — вокалист, автор текстов и музыки немецкой лаунж-группы De Phazz. Сам исполнитель известен как музыкант с тонким чувством ритма, стиля и яркой эмоциональностью. Его голосовой диапазон — от дисканта до баритона.

В Краснодаре Браун и Фриерсон еще задержатся — они вошли в состав жюри второго международного фестиваля искусств «ИМЯ». Он пройдет с 5 по 7 октября на сцене Музыкального театра.

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