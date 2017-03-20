В Краснодаре прошел концерт в поддержку детей с синдромом Дауна

В Краснодаре 18 марта состоялся концерт, посвященный Международному дню человека с синдромом Дауна.

Гостей и участников мероприятия «Дети-лучики: свет творчества» от лица губернатора Вениамина Кондратьева приветствовала министр культуры региона Виктория Лапина.

«Тех, кто собрался сегодня в зале, называют солнечными детьми. Они готовы делиться с каждым своим теплом. Пока это маленькие росточки. Вырастить их — большой труд, требующий огромных духовных сил. Как считает Вениамин Кондратьев, наша цель — поддержать таких людей, подарить им радость», — отметила Лапина.

В фойе зала Кубанского казачьего хора организовали интерактивную программу. Мастера декоративно-прикладного искусства региона провели мастер-классы по изготовлению текстильных птиц, кукол, изделий из листьев початков кукурузы. Театральный коллектив «Макси Бум» Ахтырского культурно-досугового центра провел для ребят игры.

В концертной программе свое творчество представили лауреат международных конкурсов, полуфиналист телепроекта «Соло. Дети. Песни» Вероника Искандерова, группа «Танцующие лучики» Краснодарской танцевальной студии NNDance, участница вокальной группы «Акварель» Арина Гриценко с образцовым ансамблем танца «Ассоль» Калининского Дома культуры, Краснодарский инклюзивный театр-студия «Лестница», а также образцовый хореографический ансамбль «Непоседы» культурно-досугового объединения Динского района.

Все участники концерта получили почетные грамоты из рук председателя правления Краснодарской краевой общественной организации «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии» Александры Начаровой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 21 марта пройдет фотовыставка «Другими глазами. Иные грани красоты», посвященная Дню человека с синдромом Дауна.

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