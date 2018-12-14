В Краснодаре прошел краевой совет по развитию промышленности

На совещании, которое провел вице-губернатор Кубани Василий Швец, говорили о планировании технопарков.

Заместитель главы края отметил, что рывок отрасли вперед — общая задача для всех структур власти, и для ее решения важна согласованность действий.

«Отдельно хочу обратить внимание на роль муниципалитетов. Привлекательность той или иной территории для потенциальных инвесторов зависит от качественной подготовительной работы по формированию земельных участков под размещение промышленных производств. Если где-то есть площади, но нет коммуникаций, давайте рассматривать такие варианты с точки зрения создания промпарков», — сказал заместитель главы администрации Краснодарского края Василий Швец.

В краевую программу развития промышленности заложено около 100 млн рублей. Кроме того, в 2018 году активно заработал Фонд поддержки промышленности. В 2019-м он станет на 500 млн рублей больше.

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