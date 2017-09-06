В Краснодаре прошел краевой турнир по греко-римской борьбе

Приурочили событие сразу к двум круглым датам — 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

«Это очень большой опыт. Я хотел показать всем, как надо бороться», — сказал призер соревнований Вартан Каракян.

Участвовали в состязаниях юноши 14-15 лет. На открытом турнире можно было увидеть также спортсменов из республики Адыгея. Из районов Краснодарского края были представлены Усть-Лабинский, Темрюкский, Новопокровский, Динской районы, а также Новороссийск, Сочи и Краснодар.

Схватки проходили в 14 весовых категориях. В зале борьбы спорткомплекса «Чемпион» собралось более 100 спортсменов.

Сезон в греко-римской борьбе только стартовал. Первенство Южного федерального округа и чемпионат России в этой возрастной категории пройдут после Нового года. До этого времени борцы будут готовиться к ответственным стартам через различные краевые турниры.

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