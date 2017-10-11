В Краснодаре прошел малый совет атаманов Кубанского казачьего войска

Край готовится 14 октября отметить День кубанского казачества. На совете говорили о том, как провести праздник.

Во всех районах, где есть казачьи отделы, состоятся богослужения. По улицам маршем пройдут казаки, затем начнутся гулянья. Артисты будут петь и танцевать, на площадях откроются выставки. Особыми гостями торжеств станут более 4 тыс. казачат.

«Эти мероприятия важно проводить прежде всего для подрастающего поколения. Потому что именно дети видят, что нужно соблюдать традиции, чтить память и приобщаться к общему делу», — сказал председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов.

На совете обсудили и итоги первого Всероссийского форума войсковых казачьих обществ. На него в краевую столицу приезжали представители 11 войсковых объединений, чтобы обменяться опытом работы, поговорить о сохранении традиций и о будущем казачества. В результате все делегации согласились, что пришло время создать в стране единое войско. При его формировании будут учитывать опыт Кубанского казачьего войска — сейчас оно занимает лидирующие позиции в стране по всем показателям.

«Есть движение вперед. Есть действительно динамичное развитие Кубанского казачьего войска. То, чего мы достигли с вами, зависит от каждого здесь сидящего: атамана отдела, атамана района и, конечно, от мощной, сильной поддержки губернатора края и депутатского корпуса», — отметил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Говорили на совете и о работе Союза казачьей молодежи, который объединил 85 тыс. казачат. Сегодня в каждом муниципалитете создано отделение союза. Со временем юные воспитанники станут активными участниками жизни в хуторах и станицах.

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