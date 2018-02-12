В Краснодаре прошел малый совет атаманов

Представители Кубанского войска отправятся на первый в современной истории Всероссийский казачий круг. Он пройдет 15 февраля в Москве.

В храме Христа Спасителя соберутся казаки со всей страны. Они пообщаются с Патриархом и представителями администрации президента. Одной из главных тем станет создание Всероссийского казачьего войска. Об этом говорили на малом совете атаманов в Краснодаре. Николай Долуда отметил, что сегодня Кубанскому казачьему войску важно не останавливаться в своем развитии, в частности — усилить работу с молодежью.

«Подберите тех наставников, которые будут приходить и которые будут разумно, со знанием дела рассказывать о современной жизни Кубанского казачьего войска, что-то подготовят из истории. От вас зависит, как будет разрастаться Союз казачьей молодежи, будет ли увеличиваться количество казачьих классов», — сказал атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Союз казачьей молодежи Кубани, в котором уже 85 тыс. школьников и кадетов, провел около 30-ти сборов. Детей познакомили с культурой и традициями. Также в феврале стартовали несколько волонтерских акций.

«Благоустройство и уход за историческими памятниками, которые переживают не лучшие времена, помощь детским домам, домам престарелых, просто людям, ветеранам Великой Отечественной войны, оставшимися по той или иной причине одинокими. Также у нас запущены акции и конкурсы на лучшую казачью школу и лучший кадетский корпус», — отметил председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов.

Кроме того, на совете обсудили вопросы эффективного использования земли в районных обществах, а также утвердили новую награду «Ветеран Кубанского казачьего войска».

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