В Краснодаре прошел мастер-класс дирижера из Японии Дзена Обары

В Краснодарском государственном институт культуры 9 ноября он встретился со студентами факультета «Консерватория».

Дирижер ответил на вопросы студентов, а также сыграл со студенческим симфоническим оркестром несколько композиций. В процессе работы он дал несколько советов по исполнению, отметив, что дирижер должен не просто взаимодействовать с оркестром, а быть его душой.

Дзен Обара окончил Токийский музыкальный колледж и Венскую консерваторию, музыкальную академию «Чигиана» в Италии. Маэстро сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами Германии, Италии, Австрии и России, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», государственный эстрадный оркестр Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 27 мая дал концерт «Из Японии с любовью» под руководством японского дирижера Дзена Обары.

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