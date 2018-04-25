В Краснодаре прошел мини-футбольный турнир Neymar Jr’s Five

Его уникальность заключается в правилах: участникам нельзя касаться мяча во вратарской площади, а пропущенный гол лишает команду одного игрока.

Матчи проводятся в формате пять на пять. Одна встреча длится десять минут, но пять голов обеспечивают команде досрочную победу.

«Это шанс поиграть с друзьями, проявить себя, попробовать что-то новое. Новые, необычные правила», — рассказал участник турнира Артем Арутюнян.

В Краснодаре турнир проводится уже третий год. В этот раз все игры проходили в Чистяковской роще. Футболисты играли на двух площадках с утра и почти до вечера, поскольку команд набралось в итоге около 100. Всем участникам традиционно от организаторов на память достались ценные сувениры.

«Участвую три года уже подряд. Призы дают: в первый год сумки, во второй — майки», — сказал участник турнира Алексей Чернявский.

Каждый год в турнире участвуют девушки. В этот раз это была команда «Неудержимые». Справиться с парнями на площадке не удалось. В финале турнира была битва двух мужских коллективов — «Крылья» против «Дровосеков». Встреча получилась упорной, победителя в ней определил только «золотой гол». Его забили «Крылья». Именно они представят Краснодар на всероссийском финале в Москве.

В столице команды будут сражаться за шанс поехать перед чемпионатом мира в Бразилию на международный финал Neymar Jr’s Five.

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